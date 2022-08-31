Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Компания из США предложит дозаправку гидразином на орбите

SpaceNews: компания Orbit Fab предложит спутникам дозаправку гидразином на орбите

Фото: SpaceX / Unsplash

Американская компания Orbit Fab, разрабатывающая инфраструктуру для дозаправки космических аппаратов в космосе, начнет предлагать гидразин в качестве топлива для спутников, находящихся на геостационарной орбите, уже в 2025 году. Стоимость услуг стартапа оценивается в 20 миллионов долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

В стартапе уверяют, что за 20 миллионов долларов геостационарный спутник получит до 100 килограммов гидразина. Ожидается, что космическая инфраструктура для дозаправки будет включать депо, где хранится топливо, и специальный шаттл, который будет доставлять его непосредственно к спутникам.

Для того чтобы спутник имел возможность дозаправки на орбите, он должен быть оснащен интерфейсом Rapidly Attachable Fluid Transfer Interface (RAFTI), поддерживаемым, в частности, Orbit Fab.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

В июне 2021 года издание C4ISRNet сообщило, что экспериментальный спутник Demonstration and Science Experiments (DSX) Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который по своим размерам сопоставим с футбольным полем, завершил свою работу.

В апреле 2020 года компания Northrop Grumman сообщила, что транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1), состыковавшись с телекоммуникационным спутником Intelsat 901, находившимся на орбите захоронения, провело серию маневров по перемещению последнего на геостационарную орбиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Посол ЕС в России увидел выгоду Путина в запрете на выдачу виз россиянам
Безработицу в европейской стране связали с наплывом беженцев
Упавший во время града в Испании гигантский кусок льда убил ребенка
Назван лучший способ защиты от мошенников в сети
Певица Слава описала внешность российских звезд фразой «все переделаны»
В Германии призвали изучить последствия изменения визового режима для россиян
Высокопоставленных немецких чиновников заподозрили в работе на Россию
Российский хирург во время операции бросил скальпель в коллегу
Попытка депутата вырваться из зала Рады из-за воздушной тревоги попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.