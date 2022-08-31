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Оззи Осборн сравнил болезнь Паркинсона с хождением в свинцовых ботинках

Лидер Black Sabbath Оззи Осборн рассказал о депрессии из-за болезни Паркинсона

Фото: NILSSON RICKARD / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн сравнил болезнь Паркинсона с хождением в свинцовых ботинках. Интервью с ним опубликовало издание The Guardian.

Несмотря на то, что артисту трудно ходить, врачи говорят, что его болезнь протекает в легкой форме. «Ты думаешь, что поднимаешь ноги, но они не двигаются. Кажется, что ходишь в свинцовых ботинках», — поделился Осборн.

Он также рассказал о депрессии, с которой столкнулся из-за болезни. Справиться с ней ему помогли антидепрессанты. «Я достиг плато, которое находилось ниже, чем я бы хотел. Ничего не приносило радости», — вспомнил музыкант.

О том, что он страдает одной из форм болезни Паркинсона, стало известно в 2020 году. Супруга музыканта Шэрон Осборн отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором». «Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

Позднее рокер пожаловался на постоянные невыносимые боли. Музыкант рассказал, что в начале 2019 года он пошел в туалет и упал, что усугубило его старую травму шеи. Он пояснил, что принимает большое количество болеутоляющих, хотя не отказался бы и от опиатов.

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Марина Погосян
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