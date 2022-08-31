В сети вспомнили легендарную рекламу с Горбачевым

Пользователи сети вспомнили легендарную рекламу Pizza Hut 1997 года с Михаилом Горбачевым

В сети снова вспомнили легендарную рекламу американской сети ресторанов Pizza Hut, снятую в 1997 году с участием бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

В рекламном ролике показано, как советский лидер гуляет по зимней Москве и заходит в пиццерию на Красной площади. Посетители ресторана замечают Горбачева, и между ними разгорается спор по поводу его роли в истории Советского Союза.

Один из россиян обвиняет Горбачева в «бардаке» в экономике и политической нестабильности в стране. Ему отвечают, что именно благодаря Горбачеву у россиян появились новые возможности, перспективы и свобода. «Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut!» — заканчивает спор пожилая посетительница, вклинившаяся в разговор. Обвинитель Горбачева встает из-за стола, произносит тост «за Горбачева!» и поднимает кусок пиццы, к нему присоединяются все посетители Pizza Hut.

«Спустя несколько секунд, услышав новости (о смерти Михаила Горбачева — прим. «Ленты.ру»), тысячи вернулись, чтобы увидеть величайшую рекламу пиццы всех времен», «А теперь в России не осталось ни Горбачева, ни Pizza Hut», «Никогда не любил коммунизм, но он был парнем, который опустил железный занавес», — написали пользователи под видео с рекламой.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве во вторник, 30 августа. Как сообщили в ЦКБ, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью он прибыл в больницу на процедуру гемодиализа.