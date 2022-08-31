Стало известно о поставках оружия США Украине для контрнаступления

CNN сообщил, что США несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления

США в течение нескольких месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления на юге страны, об этом стало известно CNN.

«Украина в течение нескольких месяцев просила у США оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге», — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель американской администрации отметил, что Соединенные Штаты удовлетворили эти запросы, поставив Киеву в том числе дополнительные боеприпасы, артиллерийские орудия и комплексы Javelin.

Телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников 29 августа сообщала о подготовке ВСУ контрнаступления на юге Украины. Тогда уточнялось, что оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.

В тот же день в Минобороны России подтвердили попытку наступления со стороны Киева на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, подчеркнув, что оно «с треском провалилось».

