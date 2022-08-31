Российский хирург во время операции бросил скальпель в коллегу

В Кургане хирург бросил скальпель в коллегу во время операции и обматерил медсестер

В Кургане в больнице скорой медицинской помощи хирург во время операции бросил скальпель в коллегу и обматерил медсестер. О происшествии сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения.

Российскому врачу было вынесено дисциплинарное взыскание, уточнил собеседник агентства. Отмечается, что коллеги и раньше жаловались на поведение врача, но этот инцидент сочли вопиющим.

Хирург приехал на работу из другого города и был устроен в больницу фактически без собеседования из-за нехватки кадров, поделились коллеги.

В свою очередь в Депздраве Курганской области эти сведения опровергли и подчеркнули, что врач-хирург был трудоустроен с соблюдением всех процедур. «Информация о нанесении преднамеренных или случайных повреждений кому-либо не подтвердилась», — указали в ведомстве.

Ранее в Якутске врач-невролог провела сеанс одновременного медосмотра 20 человек в кабинете. В поликлинике, где все произошло, организовали внутреннюю проверку.