Российский врач одновременно осмотрела 20 пациентов в кабинете и попала на видео

В Якутске врач-невролог провела сеанс одновременного медосмотра 20 человек в кабинете

В Якутске врач-невролог из городской поликлиники № 3 провела сеанс одновременного медосмотра 20 человек в кабинете. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как российский медик предлагает столпившимся пациентам развести руки, потом дотронуться до кончика носа. Врач действует по регламенту, но не в персональном порядке.

В республиканском Минздраве ознакомились с видеороликом необычного приема врача. Сейчас в поликлинике № 3 организовали внутреннюю проверку.

Ранее в Березовском Свердловской области врач-хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью. Житель Урала не согласился с такой рекомендацией медика и повез отца в Екатеринбург, где мужчину прооперировали. В больнице российского города отметили, что обстоятельства инцидента сейчас выясняются.