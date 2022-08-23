В российской больнице начали проверку после одновременного осмотра 20 пациентов

Минздрав начал проверку в якутской больнице №3 после одновременного осмотра 20 пациентов

Российский врач одновременно осмотрела 20 пациентов в кабинете и попала на видео

Начало событий в новости Российский врач одновременно осмотрела 20 пациентов в кабинете и попала на видео

Республиканский Минздрав начал проверку в больнице №3 в Якутске, после того как врач-невролог в кабинете медучреждения провела одновременный осмотр 20 пациентов, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение для медицинского работника неприемлемо. «Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины. Мы внимательно относимся к качеству оказания медицинской помощи и по номеру единого контакт-центра здравоохранения — 122 — просим сообщать о всех случаях некачественного оказания медицинской помощи», — пояснила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Она подчеркнула, что уже дала поручение главврачу больницы связаться с пациентами, которые побывали на необычном приеме. Этих граждан повторно пригласят в больницу для получения медпомощи должным образом, добавила Афанасьева.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором якутский медик предлагает столпившимся в кабинете пациентам развести руки, потом дотронуться до кончика носа. Врач действует по регламенту, но не в персональном порядке.

Ранее в Березовском Свердловской области врач-хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью. Житель Урала не согласился с такой рекомендацией медика и повез отца в Екатеринбург, где мужчину прооперировали. В больнице российского города отметили, что обстоятельства инцидента сейчас выясняются.