«Ростов» обыграл «Динамо» в Кубке России
«Ростов» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в среду, 31 августа, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Егор Голенков.
На трибунах «Ростов-Арены» присутствовало почти 29 тысяч болельщиков, что является рекордом для ростовчан в нынешнем сезоне. Их самой посещаемой игрой в РПЛ стала встреча с ЦСКА 28 августа, которая собрала 8,6 тысячи зрителей. В поединках Кубка России, в отличие от чемпионата страны, не требуется оформление паспорта болельщика (Fan ID).
«Ростов» набрал три очка и делит первое место в группе С с «Ахматом». У «Динамо», как и у «Оренбурга», очков нет.
«Ростов» в следующем туре Кубка России 14 сентября дома примет «Оренбург». «Динамо» днем раньше на своем поле сыграет с «Ахматом».