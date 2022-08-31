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Спорт

«Ростов» обыграл «Динамо» в Кубке России

«Ростов» со счетом 2:0 обыграл «Динамо» в Кубке России

Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

«Ростов» на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 31 августа, и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Егор Голенков.

На трибунах «Ростов-Арены» присутствовало почти 29 тысяч болельщиков, что является рекордом для ростовчан в нынешнем сезоне. Их самой посещаемой игрой в РПЛ стала встреча с ЦСКА 28 августа, которая собрала 8,6 тысячи зрителей. В поединках Кубка России, в отличие от чемпионата страны, не требуется оформление паспорта болельщика (Fan ID).

«Ростов» набрал три очка и делит первое место в группе С с «Ахматом». У «Динамо», как и у «Оренбурга», очков нет.

«Ростов» в следующем туре Кубка России 14 сентября дома примет «Оренбург». «Динамо» днем раньше на своем поле сыграет с «Ахматом».

Алексей Гусев
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