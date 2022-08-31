Минобороны показало кадры ударов Су-25 по позициям ВСУ с предельно малой высоты

Минобороны опубликовало кадры ударов Су-25 по позициям и технике ВСУ с малой высоты

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар со сверхмалой высоты по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео боевых вылетов показало Минобороны России в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах пилоты готовят боевые машины к вылету, заряжают их, совершают пуски ракет в условиях полета на предельно низкой высоте — такой, что экипаж может невооруженным глазом разглядеть отдельные постройки и элементы рельефа, — а после возвращаются на аэродром вылета. При выполнении боевых задач пилоты также выпустили тепловые ловушки, которые должны принять на себя удар ПВО.

«Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали о результатах вылета в Минобороны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео применения зажигательных снарядов по позициям ВСУ.