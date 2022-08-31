Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии

Власти бельгийской Валлонии предложили отключать освещение шоссе для экономии энергии

Фото: Артем Креминский / РИА Новости

Власти бельгийской провинции Валлония рассмотрят вопрос об отключении освещения скоростных шоссе для экономии энергии. Об этом пишет Le Soir.

Глава провинции Элио Ди Рупо уточнил, что такой шаг рассматривается как одна из мер для сокращения потребления резко подорожавшей электроэнергии. Помимо автодорог, предлагается отключать освещение в федеральных зданиях и подсветку памятников с 19:00 до 06:00. Также планируется снизить температуру в госучреждениях до отметки в 19 градусов.

15 августа сообщалось, что в Берлине отключили ночную подсветку 100 общественных зданий и объектов ради экономии электроэнергии. Городские власти рассчитывают в скором времени убрать иллюминацию 150 сооружений. При этом техникам приходится вручную отключать каждый объект, поскольку нет единой системы. Тем самым на подсветке могут сэкономить до 40 тысяч евро в год.

Ранее Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял политику Европейского союза (ЕС) по борьбе с энергетическим кризисом и попытки сэкономить энергию. По его словам, «были простуды, ангины и обморожения», однако у Франции получилось справиться с ограничениями, которые ввел президент России Владимир Путин. «Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!» — написал Леруа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Ичкерийский батальон» замечен при наступлении ВСУ на Херсон
В Италии сообщили о сдаче виллы Зеленского россиянам
Москвичи начали массово изучать азиатские языки
В Бельгии предложили отключать освещение дорог для экономии энергии
Аллигатор откусил директору парка дикой природы руку по локоть
Психолог предупредила об опасном для молодых матерей состоянии затроганности
Болгарский министр рассказал о переговорах с «Газпромом»
В Эстонии назвали дату принятия решения о запрете на въезд в страну для россиян
Бывший футболист сборной России оценил переход Кокорина в кипрский клуб
Литва направила протест России из-за высказываний об анкетировании литовцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.