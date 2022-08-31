Вероятность удара Украины вглубь России с одобрения США и НАТО оценили

Депутат Чепа счел невозможным удар Украины вглубь России с одобрения США и НАТО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел невозможным удар Украины вглубь России с одобрения США и НАТО. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Америку и НАТО передать Киеву оружие, которое позволит нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование.

«Не надо расценивать как угрозу и реагировать на заявление отставного генерала. Мы не знаем, сколько ему лет, может, у него полная деменция и он не понимает, чего говорит. Все военные прекрасно понимают, к чему это приведет. Это же легко просчитывается и взвешивается, какие последствия будут. А последствия будут. Готовы идти на эти последствия? Нет, не готовы. Никакой вероятности этого нет», — высказался депутат.

23 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для HIMARS.