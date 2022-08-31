Американский генерал призвал США и НАТО разрешить Украине ударить вглубь России

Генерал ВС США Арнольд призвал НАТО дать Украине оружие и разрешить ударить вглубь России

Бригадный генерал США в отставке Марк Арнольд призвал Соединенные Штаты и НАТО передать Киеву оружие, которое позволит нанести удар вглубь России, и дать разрешение на его использование, передает РИА Новости со ссылкой на интервью украинскому «24 каналу».

Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: «Не наносите ударов по территории России». Но это глупость Марк Арнольд бригадный генерал США в отставке

Арнольд заявил, что Вооруженным силам Украины следует атаковать цели, расположенные «в сотнях километрах вглубь России». По его мнению, Североатлантическому альянсу следует пересмотреть свою политику и отказаться от тезисов о запрете ударов по российской территории.

Генерал указал, что США необходимо поставить Киеву ракеты большой дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также боевые беспилотники и самолеты.

23 июля стало известно, что Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для HIMARS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби также сообщил, что США не будут отправлять Киеву истребители в ближайшее время. По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.

Генерал США высказался против заморозки конфликта на Украине

Марк Арнольд высказался против заморозки конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время ситуация находится в той фазе, когда приостановка военных действий станет лишь временной мерой.

Генерал выразил мнение, что заморозка конфликта позволит России восстановить силы и продолжить спецоперацию.

Потому я считаю, что США и союзники по НАТО ни в коем случае не должны вести даже речи о заморозке. Это будет огромная ошибка. Сейчас именно то время, когда Украину нужно обеспечить современным оружием Марк Арнольд бригадный генерал США в отставке

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины понесли масштабные потери при попытке наступления на николаево-криворожском и других направлениях. Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

Поставки РСЗО HIMARS Украине

27 мая США объявили о подготовке пакета помощи Киеву, в который вошли РСЗО HIMARS. В Вашингтоне отмечали, что будут поставлены продвинутые ракетные системы дальнего действия. При этом долгое время американская сторона опасалась отправлять Киеву эти вооружения, она предполагала, что военные Украины «могут использовать их для наступательных действий на территории России».

Как уточнил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, США верят заверениям официального Киева об отказе использовать РСЗО для ударов по целям в России.

25 июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужний сообщил, что HIMARS, поставленные США, уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что Киев может предпринять попытки нанесения ударов вглубь территории России, в том числе по Москве и курортным городам.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления в Совбезе, Москва оставила за собой право отодвинуть линии угроз от границ России и Донбасса на расстояние, равное эффективной дальности поставленных на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также возможность нанести точечные ракетные удары по военным центрам принятия решений в случае применения таких систем.