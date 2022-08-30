В Минобороны заявили о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления

Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления по указанию Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

Телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников 29 августа сообщала о подготовке ВСУ контрнаступления на юге Украины. Тогда уточнялось, что оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.

В тот же день в Минобороны России подтвердили попытку наступления со стороны Киева на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, подчеркнув, что оно «с треском провалилось».

Впоследствии штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как военным удалось подавить наступление ВСУ. По его словам, во время неожиданного наступления российские войска получили задачу уничтожения опорного пункта. «Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», — сказал военнослужащий.