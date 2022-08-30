Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны заявили о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления

Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления по указанию Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли масштабные потери при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что украинские войска начали наступление по личному приказу президента Владимира Зеленского.

Телекомпания CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников 29 августа сообщала о подготовке ВСУ контрнаступления на юге Украины. Тогда уточнялось, что оно будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

В тот же день в Минобороны России подтвердили попытку наступления со стороны Киева на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях, подчеркнув, что оно «с треском провалилось».

Впоследствии штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как военным удалось подавить наступление ВСУ. По его словам, во время неожиданного наступления российские войска получили задачу уничтожения опорного пункта. «Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», — сказал военнослужащий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о разгроме наступления ВСУ
В МИД России назвали действия стран Балтии «за гранью человечности»
Минобороны сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки
Лидер оппозиции призвал протестующих в Багдаде покинуть окрестности парламента
Треть умерших за сутки от коронавируса в России пришлась на Москву
Минобороны заявило об уничтожении более ста бойцов «Кракена» и наемников ВСУ
Минобороны сообщило о разгроме горной штурмовой бригады ВСУ
В Минобороны заявили о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления
Умер народный артист России Александр Скульский
Охранник избил россиянина дубинкой на глазах у ребенка и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.