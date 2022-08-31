Тренер «Твери» объяснил поражение от любительского клуба в Кубке России

Тренер «Твери» заявил, что его клуб проиграл «Амкалу» в Кубке России из-за недооценки

Ассистент главного тренера «Твери» Владислав Тернавский высказалcя о поражении от любительского клуба «Амкал» в 1/128 финала Кубка России. Его слова в среду, 31 августа, передает Sport24.

По словам футболиста, они уступили хорошей команде, которая могла успешно конкурировать с коллективами, выступающими во втором дивизионе. «Мы проиграли, может быть, из-за недооценки соперника с нашей стороны», — объяснил Тернавский.

Он также подчеркнул, что защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин, забивший единственный гол в матче, является профессиональным футболистом. Тернавский заявил, что работал с ним в тульском «Арсенале».

Встреча прошла ранее в среду, 31 августа. В этом сезоне «Амкал» впервые принимает участие в Кубке России. Клуб выступает в Медиалиге. На стадии 1/256 финала москвичи по пенальти обыграли «Зоркий», который, как и «Тверь», представляет третий по силе российский дивизион.