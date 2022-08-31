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В Москве двухлетняя девочка погибла при падении с 15-го этажа

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 15-м этаже на севере Москвы и погибла

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома на севере Москвы и погибла, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел на улице 800-летия Москвы. Ребенок облокотился на москитную сетку, при этом в квартире находились родители, бабушка и трехлетняя сестра пострадавшей.

Предполагается, что взрослые ненадолго оставили девочку без присмотра. В критическом состоянии двухлетнего ребенка доставили в больницу, где позже она скончалась.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту», — пояснили в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Челябинской области двухлетний ребенок упал в открытый канализационный люк и выжил.

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Анна Щербакова
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