Двухлетний россиянин упал в канализационный люк и выжил

В Челябинской области двухлетний ребенок упал в открытый канализационный люк

В Челябинской области двухлетний ребенок упал в канализационный колодец. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, ребенок выжил — он получил ушибы. Открытый канализационный люк находился в районе одного из домов Тракторозаводского района.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины случившегося. Начата проверка.

Ранее в Челябинске 15-летняя школьница провалилась в открытый колодец возле автобусной остановки. Россиянка получила ссадины на руках, к медикам она обращаться не стала.