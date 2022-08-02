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15-летняя россиянка провалилась в открытый колодец возле автобусной остановки

В Челябинске 15-летняя школьница провалилась в открытый колодец возле автобусной остановки

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске 15-летняя школьница провалилась в открытый колодец возле автобусной остановки. Об этом сообщается в официальной группе региональной прокуратуры во «ВКонтакте».

По данным ведомства, россиянка получила ссадины на руках. К медикам подросток обращаться не стала. Сейчас на колодец уже установили защитный блок из бетона.

«Установлено, что указанный смотровой колодец не имеет крышки люка и ограждения, обеспечивающего безопасность движения пешеходов. Обязанность по содержанию данного смотрового колодца возложена на Комитет дорожного хозяйства Администрации города Челябинска», — отметили в ведомстве.

Ранее в Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома. По словам источника, из-за прорыва в трубопроводе произошла утечка горячей воды на газон. В результате школьник обварил ногу. Мальчика доставили в больницу.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту травмирования ребенка.

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Анна Щербакова
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