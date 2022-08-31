Россия призвала США признать поражение в афганской войне

Посольство России призвало США признать поражение в афганской войне

Вашингтону следует признать, что афганская война завершилась поражением для США, заявило посольство России, признало. Об этом пишет ТАСС.

«Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», — говорится в объявлении.

Также указывается, что что триллионы долларов налогоплательщиков в США были зря потрачены, а для Афганистана военная кампания США стала трагедией.

«По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной чем 20 лет вооруженного конфликта», — указывает посольство.

Ранее в пресс-службе Минцифры России сообщали, что отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в стране. В ведомстве пояснили, что под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, а также телевизоры с функцией Smart TV. Уточняется, что в случае смартфонов предустановка касается только устройств на базе Android.