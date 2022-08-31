Захарова обвинила ряд стран в искажении роли СССР в победе над нацизмом

Захарова: в ряде стран усилились кампании по искажению роли СССР в победе над нацизмом

В ряде стран усилились кампании по искажению истории и фальсификации роли СССР в достижении победы над нацизмом. В этом обвинила государства официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что наиболее угрожающая ситуация наблюдается на Украине, а также в Прибалтике, Польше и Чехии. «Принимаемые властями этих государств активные меры по формированию моноэтнических обществ на основе титульных этносов и усиливающаяся героизация пособников нацистов как часть создаваемой "новой" национальной истории обостряют проблему защиты прав нацменьшинств и этнических групп, в первую очередь русскоязычного населения, которое подвергается множественной дискриминации», — заключила она.

По словам Захаровой, большая часть международного сообщества разделяет подходы Москвы по вопросам противодействия героизации нацизма. Она уточнила, что это подтверждается соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.