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Захарова уличила Берлин в попытках разрушить энергетические связи с Москвой

Захарова: Берлин делает все возможное, чтобы разрушить энергетические связи с Москвой
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Берлин делает все возможное, чтобы разрушить все энергетические связи с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет Reuters.

По ее мнению, именно правительство Германии, а не России, пытается разорвать сотрудничество в сфере энергетики между двумя странами.

«Германские власти упрекают нас [Россию] ровно в том, в чем практически на ежедневной основе занимаются их системные СМИ, которые тиражируют истории о вине России в ухудшении социально-экономического положения в Германии и необходимости жесткой экономии энергоресурсов, как они говорят, назло [президенту России Владимиру] Путину», — подчеркнула она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте дипведомства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал санкции западных государств в отношении России эффективными и правильными. По его словам, российский лидер Владимир Путин был удивлен единству Европы в данном вопросе. В то же время Шольц признал, что санкции также оказывают влияние на экономику ФРГ.

31 августа «Газпром» заявил о полной остановке поставок газа в Германию. В этот день начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.

После заявления российского концерна начали расти и цены на газ в Европе. Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF утром 31 августа взлетела на 5,5 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов, до 2954 долларов за тысячу кубометров.

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Варвара Кошечкина
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