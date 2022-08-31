Фьючерсы на газ на хабе TTF подорожали на 5,5% после остановки «Северного потока»

Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF утром 31 августа взлетела на 5,5 процента по сравнению с предыдущим закрытием торгов, до 2954 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ в Европе резко подорожал после остановки «Северного потока» на техобслуживание. По состоянию на 09:49 по московскому времени рост замедлился до 2928 долларов за тысячу кубометров (плюс 4,6 процента).

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Германию. 31 августа начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.

Российская компания объявила об остановке газопровода для проведения ремонтных работ 19 августа, с тех пор цены на газ в Европе начали расти. 26 августа цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров, однако в следующие несколько дней снова опустились ниже 3000 долларов.