Появились подробности убийства барана мигрантами возле российской школы

Минобразования опровергло информацию об убийстве барана во дворе школы накануне 1 сентября

Мигранты действительно зарезали барана во дворе школы №156 в Нижнем Новгороде. Однако дети не были свидетелями этого, поскольку школа давно закрыта на ремонт. Подробности «Ленте.ру» рассказал руководитель пресс-службы Министерства образования Нижегородской области Александр Поздняков.

Произошло все не в последний день лета, а еще в середине августа, отметил он.

«156 школа второй год на ремонте, в ней дети не обучаются. И это событие было не вчера, не сегодня, а две недели назад примерно. Действительно, эти мигранты работают там на стройке — строители. Сейчас разбирается полиция, потому что есть заявления, органы разбираются в этом соответствующие, все будут привлечены к ответственности. Но на глазах у детей ничего такого не было, это какой-то фейк», — рассказал Поздняков.

Никакой линейки там не могло быть, потому что школа на ремонте второй год, у них задержка с ремонтом Александр Поздняков руководитель пресс-службы Министерства образования Нижегородской области

Ранее Readovka сообщила, что в Нижнем Новгороде мигранты на школьной спортивной площадке зарезали барана. Как заявили очевидцы, после убийства животного они подвесили тушу к турникам и освежевали ее. По данным издания, мигранты были одеты в спецовки и каски. Readovka со ссылкой на местных жителей утверждает, что рабочие якобы проводили «последние приготовления» учреждения перед началом учебного года.