Миссия МАГАТЭ прошла через блокпосты на подконтрольной Украине территории

В Запорожье заявили о прохождении миссией МАГАТЭ блокпостов на пути к ЗАЭС

Основная часть миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), направляющаяся на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), проходит через блокпосты на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что автомобиль с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси уже прошел блокпост. Колонна продолжает движение по направлению к электростанции.

До этого сообщалось, что машины миссии задержались на подконтрольной Украине территории. Задержку оценили примерно в три часа. Несмотря на все сложности, делегация намерена достичь ЗАЭС 2 сентября.

1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар. Гросси заявил, что миссия знает о «повышенной военной активности в этом районе», но продолжает выполнять свой план по посещению объекта и встрече с персоналом.

Целью визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС является предотвращение ядерной аварии. Инспекция будет носить чисто технический характер. Она продлится с 31 августа по 3 сентября.