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ЦСКА разгромил магнитогорский «Металлург» в матче-открытии КХЛ

ЦСКА со счетом 6:2 разгромил магнитогорский «Металлург» в матче-открытии КХЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своей площадке разгромил магнитогорский «Металлург» в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 сентября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. На голы Павла Акользина и Семена Кошелева армейцы ответили дублем Михаила Григоренко, а также шайбами Павла Карнаухова, Семена Панкратова и Сергея Плотникова.

ЦСКА в следующем матче 3 сентября дома примет нижнекамский «Нефтехимик». «Металлург» в тот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

В прошлом сезоне ЦСКА встретился с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина. Семиматчевая серия завершилась в пользу армейцев.

Алексей Гусев
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