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Названа причина участия добровольцев из Грузии в боях на Украине

Евгений Норин: добровольцы из Грузии участвуют в боях на Украине из-за обиды на Россию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Причина участия грузинских добровольцев в боях на Украине — это обида на Россию за проигранные войны в Абхазии и Южной Осетии. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Евгений Норин.

Норин назвал эти поражения «карикатурно унизительными» для Грузии. «Горы трофеев, президент, поедающий галстук. Сейчас те, у кого до сих пор зудят Абхазия и Осетия, естественно, едут воевать», — сказал он.

Еще одну причину создания подразделений из грузинских добровольцев Норин видит в желании украинского командования получить мотивированную пехоту. По его словам, в 2014 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались перед лицом серьезной проблемы: армии недоставало, во-первых, частей, способных выполнять вообще хоть какие-то боевые задачи, а во-вторых, активной пехоты, способной действовать самостоятельно. Для этого в Киеве и решили создавать добровольческие подразделения, которые оказались более мотивированными в сравнении с кадровыми частями.

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Ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок заявил, что белорусский полк имени Калиновского, воюющий на стороне ВСУ на Украине «пытается выдать желаемое за действительное», говоря о том, что участие белорусов в конфликте способно привести к свержению режима Александра Лукашенко. По его мнению, в реальности активность белорусских националистов на Украине никак не сказывается на политической ситуации внутри Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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