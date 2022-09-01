Литва получила оплату за транзит грузов в Калининград

Литовские железные дороги получили оплату за перевозки грузов в Калининград

Руководитель Литовских железных дорог (LTG) Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила от экспедиторов аванс в размере 2,5 миллионов евро за перевозку грузов в Калининград из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Оплаченных средств хватит на транзит грузов примерно в течение трех недель. Лазаускас отметил, что LTG делали запросы во все банки Литвы, но пока не получили ответа.

«К сожалению, ответ европейских банков был дипломатичным, но разочаровывающим: мы больше не открываем новые счета для переводов такого рода», — рассказал глава компании.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым для обсуждения проблемы транзита.

В июле «Шяуляй банк» Литвы, который обслуживал все калининградские перевозки, уведомил о прекращении обслуживания банковских операций с Россией в начале осени.