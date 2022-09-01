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В галактике NGC 3786 зафиксировали необычную инфракрасную вспышку

arXiv: в галактике NGC 3786 заметили необычную инфракрасную вспышку

Фото: Alex Eckermann / Unsplash

Астрономы из Южной Кореи и Китая зафиксировали на инфракрасный космический телескоп НАСА WISE необычную вспышку в среднем инфракрасном диапазоне в галактике NGC 3786. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Попавшая в поле зрения специалистов спиральная галактика находится в созвездии Большая Медведица и имеет красное смещение около 0,009. Видимый размер объекта представляет 2,1 на 1,1 угловой минуты.

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1 марта 2020

Исследуя NGC 3786 астрономы заметили вспышку только в инфракрасном диапазоне, которая произошла примерно в середине 2020 года. Ее амплитуда оказалась в шесть-восемь раз больше, чем должна была быть. Однако в данных оптического мониторинга за 2019-2021 годы, полученных с помощью Zwicky Transient Facility (ZTF), существенного увеличения яркости не наблюдалось. Согласно мнению ученых, это явление могло быть вызвано событием приливного разрушения (TDE).

Ранее стала известна истинная причина гибели галактики SDSS J1448+1010, в которой прекратили зарождаться новые звезды. Эксперты считают, что все дело в большом количестве выброшенного вещества при слиянии с другой галактикой.

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Елена Апазиди
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