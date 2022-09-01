Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США

Инвестор-миллиардер Грэнтэм: резкий рост цен указывает на скорый крах фондового рынка США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм предрек скорый крах фондового рынка США. По его мнению, на то, что «суперпузырь» лопнет, свидетельствует резкий рост цен после летнего падения. Об этом пишет New York Post.

«Нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы», — заявил Грэнтэм. Как он указал, все исторические параллели говорят о том, что «впереди самое худшее».

Материалы по теме:
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Остров раздора. Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
Остров раздора.Как конфликт США и Китая из-за Тайваня рискует лишить весь мир привычных товаров?
15 августа 2022

Миллиардер полагает, что нынешний суперпузырь сочетает в себе все три основных класса активов: жилье, акции и облигации. Такие условия на рынке «в точности соответствуют прошлым прецедентам», подчеркнул он.

Ранее профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке спрогнозировал колоссальную рецессию в США в будущем году, но она не обязательно будет спровоцирована ростом процентных ставок. Он указал на то, что в последние месяцы денежная масса стагнировала, и это, вероятно, приведет к замедлению экономического роста.

Президент США Джо Байден говорил, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов. В свою очередь, палата представителей Конгресса США утвердила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Стали известны итоги обысков в нью-йоркской квартире Вексельберга
Британский миллиардер предрек скорый крах фондового рынка США
Раскрыто количество зачисленных в московские школы первоклассников
ФБР провела обыск в американских домах Вексельберга
Победители четвертого сезона конкурса «Лидеры России» взошли на Эльбрус
Медведь убил лосенка и помешал проведению свадебной церемонии
ЦСКА разгромил магнитогорский «Металлург» в матче-открытии КХЛ
Шольц посчитал нужным продолжить разговор с Путиным
США уличили в неверной оценке вредных выбросов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.