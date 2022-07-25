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Байден высказался о возможности рецессии в США

Президент США Джо Байден заявил, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден высказался, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не будем в рецессии», — сказал американский лидер, отметив, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным.

«Но я не думаю, что мы увидим рецессию», — заявил Байден, выразив надежду, что США перейдет от быстрого роста к устойчивому росту.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила замедление экономики страны. Так, например, по словам Йеллен, в прошлом году наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5 процента. Указанная ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии.

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Марина Совина
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