Байден высказался о возможности рецессии в США

Президент США Джо Байден заявил, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов

Президент США Джо Байден высказался, что рецессия не грозит экономике Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не будем в рецессии», — сказал американский лидер, отметив, что в США низкая безработица, а относительно предстоящего выпуска данных о ВВП страны указал, что увидеть некоторое снижение представляется возможным.

«Но я не думаю, что мы увидим рецессию», — заявил Байден, выразив надежду, что США перейдет от быстрого роста к устойчивому росту.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила замедление экономики страны. Так, например, по словам Йеллен, в прошлом году наблюдался быстрый экономический рост — примерно на 5,5 процента. Указанная ситуация позволила предоставить работу людям, потерявшим ее во время пандемии.