В США утвердили инициативы на миллиарды долларов для снижения инфляции

Конгресс США утвердил инициативы на 430 миллиардов долларов для снижения инфляции

Палата представителей Конгресса США утвердила акет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение 430 миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС.

Сенат одобрил этот пакет неделей ранее, теперь он должен быть подписан президентом США Джо Байденом. Он ранее заявил, что намерен его подписать.

В законопрект размером в 755 страниц входит целый ряд мер, в том числе для сокращения дефицита бюджета страны, снижения расходов граждан на здравоохранение и противодействия изменению климата. Также предусматривается увеличение налогообложения крупных корпораций.

Власти страны полагают, что все эти меры в будущем снизят инфляцию в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая Демократическая партия.

В середине июля стало известно, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания.