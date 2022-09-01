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Лавров рассказал об отказе на Западе российским дипломатам в любых контактах

Лавров заявил, что на Западе российским дипломатам отказывают в любых контактах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российским дипломатам на Западе отказывают в любых контактах. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Помимо того, что сам Запад все инструменты и механизмы заблокировал в одночасье, помимо этого, нашим дипломатам просто отказывают в любых контактах», — отметив, что речь идет даже об обсуждении технических вопросов работы дипмиссий.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет прислушиваться к Западу после того, как западные страны сами продемонстрируют готовность восстановить диалог. «Сейчас у нас уже нет никаких иллюзий, недоговороспособность европейцев очевидна, как и американцев, собственно говоря. Они обрезали все каналы, все формы взаимодействия», — пояснил министр.

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Анжелика Бережная
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