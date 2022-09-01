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Лавров назвал условия для восстановления диалога с Западом

Лавров заявил, что Россия прислушается к Западу, когда тот будет готов к диалогу

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия будет прислушиваться к Западу после того, как западные страны сами продемонстрируют готовность восстановить диалог. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит «Интерфакс».

«Сейчас у нас уже нет никаких иллюзий, недоговороспособность европейцев очевидна, как и американцев, собственно говоря. Они обрезали все каналы, все формы взаимодействия», — пояснил министр. Он отметил, что сейчас Россия больше не может полагаться на Запад во всем, что «касается ключевых технологий для нашей безопасности и ускоренного развития общества».

Также Лавров заверил, что Москва не собирается обрывать контакты с Западом, но намерена продолжать их исключительно на взаимовыгодной основе. «Однако сначала должна пройти истерика на западном фланге, они пока далеки от этого», — добавил глава МИД. Он пояснил, что в настоящий момент западные страны уходят от любых контактов с российскими дипломатами.

Кроме того, Лавров выразил надежду на объективность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что российская сторона в течение мая согласовала все, что необходимо, для визита миссии.

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Николай Чигасов
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