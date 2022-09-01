Постред Франции оценил вероятность участия Макрона в Генассамблее ООН

Постред Франции при ООН де Ривьер заявил о вероятном участии Макрона в Генассамблее ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вероятно, примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, передает ТАСС.

«Что касается президента Макрона, то Елисейский дворец этого еще официально не объявил, так что я предоставлю говорить им. Но, скорее всего, он примет участие», — оценил такую вероятность дипломат. В сентябре страна председательствует в Совете Безопасности ООН.

Ранее стало известно, что французский президент проведет 2 сентября экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности на фоне энергокризиса в стране. Предположительно, главной темой заседания станут поставки газа и электроэнергии предстоящей зимой.