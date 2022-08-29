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Макрон созовет экстренное заседание по Нацбезопасности из-за энергокризиса

France Info: Макрон 2 сентября проведет заседание Совета обороны из-за энергокризиса

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 2 сентября экстренное заседание Совета обороны и национальной безопасности на фоне энергокризиса в стране. Об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным собеседников издания, участие в совещании примут премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Брюно Ле Мэр, а также министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

Предположительною, главной темой заседания станут поставки газа и электроэнергии предстоящей зимой.

Ранее стало известно, что цены на электричество во Франции побили исторический рекорд. Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии достигла 1075 евро за мегаватт-час. Рост отмечается на фоне решения местной энергокомпании продлить технические работы на четырех атомных реакторах.

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Марина Совина
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