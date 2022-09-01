Глава МАГАТЭ рассказал об осмотре ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увидел «ключевые вещи» на ЗАЭС в Энергодаре

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о результатах осмотра Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — заявил он.

Миссия агентства во главе с гендиректором прибыла на станцию примерно в 14:00 1 сентября. Отмечается, что МАГАТЭ поставило целью визита осмотр ЗАЭС, инспекция имеет исключительно технический характер.

Ранее Министерство обороны России сообщило о попытке украинского десанта устроить провокацию для срыва прибытия рабочей группы МАГАТЭ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию электростанции и место, где представители делегации должны были встретиться с российскими специалистами.