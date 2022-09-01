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Минобороны заявило о провокации Киева для срыва прибытия МАГАТЭ на ЗАЭС

Минобороны России сообщило о попытке провокации Киева для срыва прибытия МАГАТЭ на ЗАЭС
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев 1 сентября предпринял попытку крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел территории электростанции и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.

Кроме того, четыре снаряда разорвались на расстоянии 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС, добавили в Министерстве обороны.

Ранее член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), по предварительной информации, отключился один из энергоблоков.

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Сергей Истомин
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