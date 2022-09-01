В Запорожье сообщили об отключении одного энергоблока ЗАЭС

Администрация Запорожья заявила, что из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок

Из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), по предварительной информации, отключился один из энергоблоков. Об этом в Telegram заявил член главного совета администрации Запорожской Владимир Рогов.

Согласно его данным, отключился 5-й энергоблок станции — сработала аварийная защита. Также сообщается о повреждении линии резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

1 сентября в Минобороны России доложили, что ВСУ рано утром двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС, территория которой находится под контролем российской стороны.

Ранее миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Запорожья. Гендиректор организации Рафаэль Гросси до этого заявлял, что в районе Энергодара, где находится ЗАЭС, наблюдается повышенная военная активность, но миссия не останавливается.