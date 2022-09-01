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Минобороны заявило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Минобороны заявило, что две диверсионные группы ВСУ пытались захватить ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

По данным ведомства, украинские военные при попытке захвата ЗАЭС в составе до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища — это находится в трех километрах северо-восточнее электростанции.

«Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — говорится в сообщении министерства обороны.

В четверг, 1 сентября, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Запорожье в Энергодар, сообщил член главного совета администрации Запорожской Владимир Рогов. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси до этого заявлял, что в районе Энергодара, где находится ЗАЭС, наблюдается повышенная военная активность, но миссия не останавливается.

31 августа Минобороны России доложило, что Киев продолжает провокацию, направленную на срыв работы миссии МАГАТЭ и на создание угрозы техногенной катастрофы. Тогда в ходе украинского обстрела один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, отчитались в ведомстве.

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Анастасия Шейкина
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