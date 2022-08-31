Минобороны рассказало о направленных на срыв миссии МАГАТЭ провокациях Киева

Минобороны России сообщило о направленных на срыв миссии МАГАТЭ провокациях Украины

Киев во вторник, 30 августа, продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что в ходе обстрела украинской артиллерией территории ЗАЭС один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

Уточняется, что обстрелы атомной электростанции велись с огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Артиллерийское подразделение противника в этом районе были подавлено, добавили в Минобороны.

В настоящее время радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный персонал осуществляет контроль технического состояния станции, а также обеспечение ее работы, заключили в ведомстве.

Ранее The New York Times сообщало, что группа из 14 экспертов МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в среду, 31 августа. Предполагалось, что инспекция агентства на ЗАЭС продлится до 3 сентября.