Макгрегор оскорбил Хасбика

Боец UFC Конор Макгрегор назвал российского блогера Хасбика «вонючим вырожденцем»

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор оскорбил российского блогера-карлика Хасбика. Его слова передает The Sun.

«С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец», — так Макгрегор назвал блогера, однако позже удалил запись.

Хасбик опубликовал в социальных сетях ролик, в котором рассказал подписчикам о своем петухе по кличке Ноториус. Такое прозвище носит Макгрегор.

Ранее портал Bookmakers.com назвал Макгрегора самым ненавидимым бойцом. По результатам исследования, в 29,3 процента сообщений имя ирландца упоминается с негативной интонацией. Вторым после Макгрегора стал бразилец Паоло Коста. На третьем месте — американец Ти Джей Диллашоу.