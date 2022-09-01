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В России ограничили размер микродолей в квартире

Размер микродолей в квартирах россиян ограничили 6 квадратными метрами

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который ограничивает размер микродоли в квартире до шести квадратных метров. Теперь она не может быть меньше этого показателя.

Поправки внесены в статью 30 Жилищного кодекса. Сделки с нарушением нормы будут считаться несостоявшимися. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

Ожидается, что такая мера поможет бороться с «резиновыми» квартирами и защитит граждан от черных риелторов и популярных мошеннических схем. Автором инициативы выступил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, а 28 июня закон был принят депутатами в третьем (окончательном) чтении. В середине июля документ подписал президент.

В июне по приказу генпрокурора Игоря Краснова поиски «резиновых» квартир начались по всей России. Надзорное ведомство заинтересовалось случаями незаконного дробления недвижимости на микродоли площадью вплоть до двух квадратных сантиметров.

Платон Щукин
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