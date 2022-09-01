У ушедшей из России корпорации потребовали через суд более миллиарда рублей

Evraz и пять интеграторов требуют от ушедшей из России Dell более 1 млрд руб. через суд

С начала весны 2022 года к ушедшей из России американской корпорации Dell подали судебные иски пять российских технологических компаний — Treolan, «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел (КАД).

В августе к истцам присоединилась металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, потребовав от Dell 15,6 миллиона рублей. В целом российские компании обратились в суд с исками к Dell на сумму более одного миллиарда рублей. Иск Evraz поступил в суд 17 августа, но заявление оставлено без движения до конца сентября. Причиной стало отсутствие ряда необходимых документов от истца. Причина претензии к Dell не названа, обе компании не дали изданию комментариев.

Третьим лицом в деле с Evraz выступает интегратор (компания-подрядчик, которая объединяет отдельные подсистемы в одну) «Крок». 27 июня компания уже подавала иск к Dell о взыскании задолженности на почти ту же сумму, 15,1 миллиона рублей. После этого интегратор потребовал арестовать счета Dell на эту сумму, однако суд отказал, объяснив решение недостаточным количеством доказательств.

Один из наиболее крупных исков поступил 11 июля от компании DCLogic на сумму 238,5 миллиона рублей. Истец настаивал на аресте счетов ответчика, но суд также отказал. Также с двумя заявлениями в суд обратилась компания Treolan. Они были направлены на арест счетов Dell в размере 11,6 и 23,3 миллиона рублей.

Интегратор ITCost подал иск на 39 миллионов рублей, основное судебное разбирательство назначено на конец сентября. Компания требует взыскать с Dell средства, потраченные при покупке оборудования, которое американская компания перестала обслуживать после 24 февраля, рассказал гендиректор ITCost Евгений Кузин.

Суд удовлетворил только апрельский иск интегратора «Талмер» на 778 миллионов рублей. Счета российского предприятия американской компании также будут арестованы.

Dell заявила о полном уходе из России 28 августа 2022 года. По данным издания CNews, все сотрудники в России будут сокращены, персоналу выплатят до восьми окладов.