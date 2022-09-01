В Запорожье заявили о завершении контртеррористической операции в районе АЭС
Запорожские власти сообщили о завершении контртеррористической операции в районе ЗАЭС
Власти Запорожской области сообщили о завершении контртеррористической операции в районе Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал член главного совета областной администрации Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Утром 1 сентября две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром, примерно в трех километрах на северо-восток от ЗАЭС. Как сообщили в Минобороны России, десантники планировали захватить электростанцию и помешать работе миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Попытка захвата была сорвана, 47 человек десанта уничтожены и нейтрализованы, включая трех взятых в плен, 12 блокированы.