Под Энергодаром высадился украинский десант из 60 человек для захвата Запорожской АЭС

Утром 1 сентября две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища под Энергодаром, примерно в трех километрах на северо-восток от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство РИА Новости.

По данным Министерства обороны России, украинские десантники прибыли на семи лодках, сошли на берег и выдвинулись в сторону станции. В ответ на попытку прорыва и захвата ЗАЭС по прибывшим военным был открыт огонь. «Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», — говорится в сообщении Минобороны.

В результате, как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, украинский десант был уничтожен. Также отмечается, что российская армия потопила две баржи с десантниками ВСУ, вышедшими из Никополя.

Цели десанта

Высадившиеся на берег водохранилища украинские военные планировали захватить территорию Запорожской АЭС, находящуюся под контролем российской стороны, уверены в Минобороны России.

По версии военного специалиста Алексея Леонкова, десантники преследовали две цели: создать условия для радиоактивного заражения местности, что стало бы препятствием для визита миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), а также взять под свой полный контроль территорию АЭС.

«Тогда все международные сообщества начали бы давить на Россию, и Украина обрела бы полный контроль. Боевые действия тогда уже бы не осуществлялись, а миссия МАГАТЭ нашла бы огромное количество "доказательств", что вина за все происходящее лежит исключительно на России», — считает Леонков.

Россия, отметил он, обладает достаточным количеством доказательств того, что ответственность за угрозу безопасности станции несет украинская сторона. Помимо этого, на территории ЗАЭС все еще находится множество осколков снарядов и ракет, использованных ВСУ для атак на станцию.

МАГАТЭ получит огромное количество доказательств того, что весь мир радиоактивной опасности подвергла именно Украина. Естественно, что Киев этого не хочет Алексей Леонков военный специалист

Миссия МАГАТЭ

Делегация МАГАТЭ, состоящая из 14 специалистов из разных стран, прибыла в Запорожье 31 августа. В администрации области отказались предоставлять представителям миссии спецпропуска, из-за чего им пришлось пересекать линию соприкосновения в порядке общей очереди.

По данным СМИ, экспертов агентства на три часа задержали на блокпосту со стороны подконтрольной Украине части Запорожской области. Чтобы попасть на станцию гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси пришлось лично вести переговоры с украинскими военными.

Вскоре стало известно, что специалисты прибыли на подконтрольную России территорию региона. Примерно в это же время Минобороны России сообщило о провокациях со стороны ВСУ. По данным ведомства, украинская армия ведет огонь по территории электростанции, а также стреляет по месту встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.

При этом еще в конце августа миссия МАГАТЭ получила гарантии безопасности как с российской, так и с украинской стороны.

По словам директора МАГАТЭ, главной целью миссии станет оценка и стабилизация ситуации на Запорожской АЭС, а также предотвращение ядерной катастрофы. Гросси также заявил, что агентство намерено создать постоянную миссию на ЗАЭС.

Инспекция МАГАТЭ на станции продлится до 3 сентября.

Атаки на станцию

Местные власти не раз сообщали об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российских войск. Атаки начались 4 марта, в результате чего на территории станции начался пожар. Позже ЗАЭС регулярно стала подвергаться обстрелам с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также дронов-камикадзе.

29 августа в результате обстрелов была пробита крыша спецкорпуса № 1, где хранится свежее топливо для реакторов. По данным местных властей, удар был нанесен из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра.

Свою причастность к обстрелам Киев отрицает, а президент Украины Владимир Зеленский призывает поскорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ и создать вокруг нее демилитаризованную зону.

По мнению представителя России при ООН Василия Небензи, такие призывы являются безответственными. Он также предоставил Совбезу ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

В то же время в ООН отказываются делать выводы о том, кто на самом деле виноват в обстрелах станции, но призывают к их прекращению.