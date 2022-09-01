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В Запорожской области сообщили об уничтожении украинского десанта

Глава запорожской администрации Балицкий сообщил об уничтожении украинского десанта

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Запорожской области сообщили об уничтожении украинского десанта, высадившегося рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала.

Утром 1 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару. В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела. Позднее стало известно, что под Энергодаром также высадился десант ВСУ.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

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Алевтина Запольская
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