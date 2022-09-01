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Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ

Минобороны России заявило о потоплении двух барж с десантом ВСУ рядом с Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Водяного вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил журналистам в четверг, 1 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что противника удалось засечь около 7 утра в нескольких километрах от ЗАЭС. По данным Конашенкова, украинские военные произвели высадку на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

«В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — пояснил он.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

Кроме того, на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС попытались высадиться две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Их блокировали подразделения Росгвардии, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российское ведомство доложило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС. В Минобороны разъяснили, что четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.

31 августа сообщалось, что из Киева в сторону ЗАЭС выдвинулась миссия МАГАТЭ. Делегация состоит примерно из полутора десятка сотрудников секретариата, их сопровождает команда представителей ООН.

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Анна Щербакова
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