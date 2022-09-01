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Переводчик Горбачева рассказал о его серьезных проблемах со здоровьем

Переводчик Горбачева Палажченко сообщил, что у него были серьезные проблемы со здоровьем
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил личный переводчик политика и руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко, его цитирует РИА Новости.

«Последние годы его жизни были, к сожалению, омрачены тяжелыми проблемами со здоровьем… Если честно говорить, то примерно последние восемь-десять лет были очень тяжелыми для него. Потому что с каждым днем эти проблемы нарастали», — сказал переводчик политика.

По его мнению, этот этап жизни Горбачев провел мужественно и с достоинством. Для Горбачева это были трудные годы, рассказал Палажченко, подчеркнув, что серьезным ударом по здоровью политика стал уход из жизни его супруги Раисы.

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Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), прощание с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве, где традиционно прощаются с ушедшими из жизни государственными и культурными деятелями.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР. Глава государства подчеркнул, что Горбачев возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов».

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Анастасия Шейкина
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