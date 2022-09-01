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Экономист назвал два вероятных сценария распада еврозоны

Экономист Григорьев допустил распад еврозоны при отказе от поддержки бедных стран ЕС

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев допустил два возможных варианта распада еврозоны, когда завершится «аттракцион европейской щедрости» и богатые страны перестанут помогать бедным. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт заявил, что сценарий может быть мягким или жестким. При мягком, по его мнению, в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Жесткий сценарий же предполагает полное восстановление национального экономического суверенитета стран с возвращением к изначальным национальным валютам.

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Григорьев подчеркнул, что одной из основ финансовой политики Евросоюза (ЕС) является политика «кохезии», подразумевающая финансовую поддержку со стороны экономически сильных стран по отношению к бедным странам. «Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», — отметил экономист.

Ранее завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица предсказал развал ЕС из-за позиции Польши, которая призывает позволить странам-участницам использовать национальные валюты. Он предположил, что отказ Польши переходить на евро может привести к такому исходу.

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Варвара Кузьмина
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