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На актрису Татьяну Рудину завели дело о дискредитации российской армии

В отношении актрисы Рудиной возбудили административное дело о дискредитации армии России
Татьяна Рудина

Татьяна Рудина. Фото: Екатерина Цветкова / Russian Look / Globallookpress.com

В отношении актрисы театра и кино Татьяны Рудиной возбудили административное дело о дискредитации российской армии, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

В пресс-службе Тверского суда Москвы подтвердили, что в отношении артистки возбудили дело. Что именно послужило поводом для этого, не уточняется. Слушание состоится 6 сентября.

Татьяна Рудина известна по фильмам «Горе от ума», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца», «По главной улице с оркестром» и «Выйти замуж за капитана». Она является заслуженной артисткой России.

31 августа стало известно, что на актрису Кристину Асмус тоже завели дело о дискредитации Вооруженных сил России. Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», рассказали в пресс-службе Тверского суда. Антивоенный пост артистка опубликовала в конце февраля.

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Марина Погосян
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