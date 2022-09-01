Чемпион Европы пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований

Чемпион Европы Родион Алимов пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований

Чемпион Европы по бадминтону Родион Алимов высказался об отстранении россиян от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований. «Небо и земля по сравнению с теми турнирами, на которых мы раньше выступали. Очень сложно поддерживать такой уровень, потому что нет прежней конкуренции», — заявил 24-летний Алимов.

Он добавил, что российским спортсменам нужно, несмотря ни на что, сохранять мотивацию и продолжать тренироваться. «Никто не знает, насколько долго может затянуться это отстранение», — отметил Алимов.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.