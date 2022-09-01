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Спорт

Чемпион Европы пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований

Чемпион Европы Родион Алимов пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Чемпион Европы по бадминтону Родион Алимов высказался об отстранении россиян от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен пожаловался на уровень внутрироссийских соревнований. «Небо и земля по сравнению с теми турнирами, на которых мы раньше выступали. Очень сложно поддерживать такой уровень, потому что нет прежней конкуренции», — заявил 24-летний Алимов.

Он добавил, что российским спортсменам нужно, несмотря ни на что, сохранять мотивацию и продолжать тренироваться. «Никто не знает, насколько долго может затянуться это отстранение», — отметил Алимов.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям наложить ограничения на выступления российских атлетов. В ряде случаев отечественные спортсмены столкнулись с запретом выступать на международных турнирах.

Алексей Гусев
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